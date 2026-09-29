Москвича приговорили к 15 годам в брянском суде за госизмену

Брянский суд приговорил жителя Москвы к 15 годам по делу о госизмене Москвича приговорили к 15 годам в брянском суде за госизмену

Москва29 сен Вести.Брянский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Москвы, который обвиняется в государственной измене.

Установлено, что мужчина по заданию представителя Главного управления разведки Минобороны Украины снимал в Брянской области видео объектов критической инфраструктуры и военных объектов, дислокация которых составляет гостайну. Видеозаписи и координаты объектов он отправлял заказчику.

В суде Куряев полностью признал вину, от дачи показаний отказался, подтвердив показания, данные в ходе следствия. Согласно этим показаниям, он, будучи противником проведения специальной военной операции, смотрел антироссийские каналы в сети, после чего получил предложение от украинских спецслужб оказывать им помощь отмечается в сообщении

Обвиняемого приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 300 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года.

Помимо этого, у мужчины конфисковали один миллион рублей, который он получил с продажи машины, использованной для совершения преступления. Конфискованы также два телефона.