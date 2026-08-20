Москва20 авгВести.В Хабаровске местного жителя признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам заключения.
Как сообщили в краевой прокуратуре, 21-летнего мужчину также обвинили в прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и покушении на ее совершение.
Установлено, что в феврале 2025 года молодой человек согласился за вознаграждение поджечь релейные шкафы вдоль железной дороги. Для этого он изучил материалы о подготовке и проведении диверсий, приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и инструменты для вскрытия релейных шкафов.
Также установлено, что злоумышленник снял за вознаграждение видео одного из объектов.
Диверсанта задержали с поличным, когда он направился к релейному шкафу в Хабаровске.
Суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободысказано в сообщении
Приговор вступил в законную силу.