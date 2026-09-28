Жителя Ванино приговорили к 14 годам колонии строгого режима за госизмену

Житель Хабаровского края получил 14 лет колонии за госизмену Жителя Ванино приговорили к 14 годам колонии строгого режима за госизмену

Москва28 сен Вести.Хабаровский краевой суд приговорил 53-летнего жителя поселка Ванино к 14 годам колонии по статье о государственной измене. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края на платформе MAX.

По данным следствия, мужчина связался с представителями министерства обороны Украины и передал им информацию об объекте на территории региона, которая могла использовать в ущерб безопасности России.

Фигуранта приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 400 тыс. рублей говорится в публикации

В суде позицию обвинения отстаивал заместитель прокурора Хабаровского края. Автомобиль осужденного остается под арестом, пока он не выплатит штраф. Предварительное следствие по делу вели сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.