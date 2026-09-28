Москва28 сенВести.Хабаровский краевой суд приговорил 53-летнего жителя поселка Ванино к 14 годам колонии по статье о государственной измене. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края на платформе MAX.
По данным следствия, мужчина связался с представителями министерства обороны Украины и передал им информацию об объекте на территории региона, которая могла использовать в ущерб безопасности России.
Фигуранта приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 400 тыс. рублейговорится в публикации
В суде позицию обвинения отстаивал заместитель прокурора Хабаровского края. Автомобиль осужденного остается под арестом, пока он не выплатит штраф. Предварительное следствие по делу вели сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.