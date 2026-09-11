Хабаровчанин получил 14 лет за сбор и передачу ВСУ данных об объекте Минобороны

Житель Хабаровского края осужден на 14 лет по делу о государственной измене Хабаровчанин получил 14 лет за сбор и передачу ВСУ данных об объекте Минобороны

Москва11 сен Вести.Хабаровский краевой суд назначил местному жителю наказание в виде 14 лет колонии строгого режима за государственную измену, сообщила объединенная пресс-служба судов края в мессенджере МАХ.

В апреле 2025 года житель Хабаровского края, выполняя задание иностранной спецслужбы добровольно собрал и посредством интернет-переписки передал сотруднику спецслужб Украины сведения о военном объекте Вооруженных Сил РФ, расположенном на территории Хабаровского края, которые могли и могут быть использованы противником (Украиной) против безопасности России и Вооруженных сил РФ в условиях специальной военной операции написали в пресс-служба

Свою вину мужчина признал частично, однако в ходе судебного разбирательства его виновность была установлена. Помимо основного наказания, ему назначено 1,5 года ограничения свободы, а также штраф в 400 тысяч рублей.

Кроме того, по приговору суда сохранен арест на автомобиль осужденного для обеспечения оплаты назначенного штрафа, а также конфискован в доход государства его мобильный телефон, который использовался в качестве средства совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.