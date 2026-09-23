Москва23 сенВести.Военный суд вынес приговор в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, он признан виновным в государственной измене и публичное оправдание терроризма, сообщается в MAX-канале прокуратуры Хабаровского края.
Установлено, что в мае 2022 года мужчина, выступая против проведения СВО и поддерживая Украину, действовал в интересах организации "Легион "Свобода России", признанной террористической в РФ.
Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцевговорится в сообщении
Приговор не вступил в законную силу.