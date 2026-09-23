За госизмену и оправдание терроризма житель Хабаровска получил 15 лет колонии

В Хабаровске осужден мужчина за государственную измену и оправдание терроризма За госизмену и оправдание терроризма житель Хабаровска получил 15 лет колонии

Москва23 сен Вести.Военный суд вынес приговор в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, он признан виновным в государственной измене и публичное оправдание терроризма, сообщается в MAX-канале прокуратуры Хабаровского края.

Установлено, что в мае 2022 года мужчина, выступая против проведения СВО и поддерживая Украину, действовал в интересах организации "Легион "Свобода России", признанной террористической в РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев говорится в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.