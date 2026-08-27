Комсомольчанин получил 6 лет колонии за оправдание терроризма в интернете

Комсомольчанин признан судом виновным в публичном оправдании терроризма Комсомольчанин получил 6 лет колонии за оправдание терроризма в интернете

Москва27 авг Вести.Житель Комсомольска-на-Амуре 44 лет получил 6 лет колонии общего режима по статье о публичном оправдании терроризма в интернете, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Следствием и судом установлено, что в разные дни в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года осужденный… с помощью технического средства размещал в чатах различных каналов популярного мессенджера комментарии, содержащие высказывания, направленные на оправдание деятельности террористических организаций отметили в пресс-службе

Помимо основного наказания, мужчине запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в интернете.