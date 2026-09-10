В ЛНР вынесен приговор за финансирование террористической организации Житель ЛНР осужден за финансирование террористической организации

Москва10 сен Вести.В Луганской Народной Республике оглашен приговор жителю Беловодского района. Мужчина признан виновным в финансировании терроризма. Данные приводит в MAX ГСУ СК РФ по региону.

Как установило следствие, в 2023 году фигурант уголовного дела, поддерживая идеологию украинского военизированного националистического объединения "Азов" (запрещен на территории РФ и признан террористической организацией), совершал переводы денежных средства участникам организации.

После его задержания сотрудниками УФСБ России по ЛНР и доставления в подразделение ведомства он не отрицал свою причастность к инкриминируемому преступному деянию, открыто высказывался об одобрении идеологии и деятельности запрещенного украинского националистического объединения говорится в сообщении

По решению суда мужчина приговорен к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.