Москва10 сенВести.В Луганской Народной Республике оглашен приговор жителю Беловодского района. Мужчина признан виновным в финансировании терроризма. Данные приводит в MAX ГСУ СК РФ по региону.
Как установило следствие, в 2023 году фигурант уголовного дела, поддерживая идеологию украинского военизированного националистического объединения "Азов" (запрещен на территории РФ и признан террористической организацией), совершал переводы денежных средства участникам организации.
После его задержания сотрудниками УФСБ России по ЛНР и доставления в подразделение ведомства он не отрицал свою причастность к инкриминируемому преступному деянию, открыто высказывался об одобрении идеологии и деятельности запрещенного украинского националистического объединенияговорится в сообщении
По решению суда мужчина приговорен к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.