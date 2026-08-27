Москва27 авгВести.Житель Кинешмы в Ивановской области осужден на 10 лет лишения свободы за финансирование террористической деятельности. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По версии следствия и суда, 25-летний фигурант переводил денежные средства на счета организации, которая признана террористической и запрещенной в РФ.
Таким образом, россиянин признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Ко всему прочему, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 350 000 рублей.