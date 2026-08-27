Житель Ивановской области осужден на 10 лет за финансирование терроризма

Житель Ивановской области осужден за финансирование терроризма Житель Ивановской области осужден на 10 лет за финансирование терроризма

Москва27 авг Вести.Житель Кинешмы в Ивановской области осужден на 10 лет лишения свободы за финансирование террористической деятельности. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия и суда, 25-летний фигурант переводил денежные средства на счета организации, которая признана террористической и запрещенной в РФ.

Таким образом, россиянин признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 350 000 рублей.