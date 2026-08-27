Житель Ухты осужден на 10 лет по делу об оправдании и содействии терроризму

Житель Ухты осужден на 10 лет за оправдание и содействие терроризму Житель Ухты осужден на 10 лет по делу об оправдании и содействии терроризму

Москва27 авг Вести.Военный суд приговорил 51-летнего жителя Ухты к 10 годам лишения свободы по уголовному делу об оправдании и содействии террористической деятельности. Об этом сообщило УФСБ России по Республике Коми.

По версии следствия, мужчина в соцсети опубликовал материалы, содержащие публичные призывы вступать в ряды запрещенной организации и оправдание взрыва на Крымском мосту. Помимо прочего, он добровольно переводил деньги на реквизиты, используемые лидером организации, которая в РФ признана террористической.

Таким образом, житель Ухты признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (публичные оправдание терроризма, а также призывы и содействие к осуществлению террористической деятельности). Фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.