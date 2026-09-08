В Ярославле мужчину приговорили к 14 годам по статье о госизмене

Жителю Ярославля вынесен приговор по уголовному делу о госизмене В Ярославле мужчину приговорили к 14 годам по статье о госизмене

Москва8 сен Вести.В Ярославле суд вынес приговор по уголовному делу о госизмене. 48-летний местный житель признан виновным и приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

По материалам следствия, подсудимый передавал сведения о военнослужащих ВС РФ спецслужбам Украины.

С октября 2024 года Щербаков систематически посещал мемориальное кладбище, где проводил скрытую фото- и видеосъемку мест захоронения военнослужащих. Он направлял собранные данные представителям спецслужб Украины сообщил источник

Мужчину задержали сотрудники регионального Управления ФСБ.