Москва8 сенВести.В Ярославле суд вынес приговор по уголовному делу о госизмене. 48-летний местный житель признан виновным и приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
По материалам следствия, подсудимый передавал сведения о военнослужащих ВС РФ спецслужбам Украины.
С октября 2024 года Щербаков систематически посещал мемориальное кладбище, где проводил скрытую фото- и видеосъемку мест захоронения военнослужащих. Он направлял собранные данные представителям спецслужб Украинысообщил источник
Мужчину задержали сотрудники регионального Управления ФСБ.