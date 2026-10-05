Жителя КБР осудили на 15 лет за госизмену и подготовку диверсии

Жителю КБР вынесли приговор за госизмену и подготовку диверсии Жителя КБР осудили на 15 лет за госизмену и подготовку диверсии

Москва5 окт Вести.Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в государственной измене и подготовке диверсии. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, со штрафом в размере 200 000 рублей и с ограничением свободы на срок 1 год. Первые 3 года наказания в виде лишения свободы определено к отбытию в тюрьме, а остальные 12 лет - в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Отмечается, что, согласно выводам суда и следствия, фигурант "перешел на сторону противника" и "оказывал иную помощь иностранному государству" в действиях против безопасности РФ. Подробности не приводятся.

Заседание проходило в закрытом режиме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.