Москва20 октВести.В Калининградской области вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя – фигуранта уголовного дела о госизмене и подготовке террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флотского военного суда.
Мужчине вменили сбор и передачу иностранному гражданину информации, которую тот мог использовать против ВС РФ. Также помогал осуществлять деятельность, направленную против безопасности России.
Суд назначил гражданину В. наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режиманаписано в публикации
Уголовное дело расследовалось по ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.
Приговор в законную силу не вступил.