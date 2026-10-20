Суд признал виновным в госизмене и терроризме жителя Калининградской области

Житель Калининградской области приговорен к 16 годам колонии за госизмену Суд признал виновным в госизмене и терроризме жителя Калининградской области

Москва20 окт Вести.В Калининградской области вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя – фигуранта уголовного дела о госизмене и подготовке террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флотского военного суда.

Мужчине вменили сбор и передачу иностранному гражданину информации, которую тот мог использовать против ВС РФ. Также помогал осуществлять деятельность, направленную против безопасности России.

Суд назначил гражданину В. наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима написано в публикации

Уголовное дело расследовалось по ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Приговор в законную силу не вступил.