Калининградец предстанет перед судом за подготовку теракта и госизмену

За подготовку теракта и госизмену под суд пойдет житель Калининградской области Калининградец предстанет перед судом за подготовку теракта и госизмену

Москва24 сен Вести.Перед судом предстанет 46-летний житель города Гусев по обвинению в подготовке террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Калининградской области.

По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый в интернете вступил в контакт с представителем террористической организации и по его заданию передал информацию о месторасположении и охране объектов войсковой части на территории региона.

Кроме того, обвиняемый согласился совершить террористический акт, для этого он осуществил разведку, фото- и видеосъемку военных объектов, а также приискание предметов, необходимых для совершения теракта говорится в материале, опубликованном на сайте ведомства

Преступные действия фигуранта были пресечены сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.