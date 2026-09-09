УФСБ по Краснодарскому краю: задержан обвиняемый в покушении на госизмену

Задержан житель Кубани, обвиняемый в покушении на госизмену УФСБ по Краснодарскому краю: задержан обвиняемый в покушении на госизмену

Москва9 сен Вести.На Кубани задержали местного жителя 1999 г.р., который обвиняется в покушении на государственную измену и приготовлении к участию в террористической организации. Об этом сообщило УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как установлено, фигурант в Telegram инициативно связался с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией в РФ, и планировал вступить в ее ряды для дальнейшего участия в боевых действиях против ВС РФ.

Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленник предпринял попытку покинуть территорию страны, в ходе которой был задержан сотрудниками [УФСБ России по Краснодарскому краю] говорится в сообщении ведомства

В отношении задержанного расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 275 (Покушение на совершение государственной измены), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК России (Приготовление к участию в деятельности террористической организации). В настоящее время мужчина арестован.

Обвиняемый дал признательные показания и сотрудничает со следствием.