В Крыму ФСБ задержала мужчину по подозрению в госизмене и подготовке теракта

В Крыму задержан подозреваемый в госизмене и приготовлении к теракту В Крыму ФСБ задержала мужчину по подозрению в госизмене и подготовке теракта

Москва3 сен Вести.В Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1992 года рождения, подозреваемого в госизмене и подготовке теракта. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан подозреваемый в государственной измене гражданин России, 1992 г.р., причастный к подготовке террористического акта в регионе говорится в публикации

По данным ведомства, мужчину завербовал сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер Signal. Подозреваемый передавал разведданные о военных объектах в Крыму и результатах ракетных ударов, а также получил задание совершить теракт в военном госпитале в Симферополе.

При обыске по адресу проживания фигуранта были изъяты самодельное зажигательное устройство и начиненная поражающими элементами ручная граната.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела о государственной измене, приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатки. Суд арестовал подозреваемого.