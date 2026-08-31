ФСБ задержала двух крымчан за передачу Киеву сведений об объектах Минобороны РФ

Двое крымчан задержаны за передачу Киеву данных об объектах МО РФ ФСБ задержала двух крымчан за передачу Киеву сведений об объектах Минобороны РФ

Москва31 авг Вести.Двое жителей Крыма задержаны за передачу Киеву сведений о Вооруженных силах России и организацию схронов с самодельными взрывными устройствами (СВУ) для подготовки терактов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность граждан России 1968 и 1974 годов рождения, причастных к деятельности спецслужб Украины сказано в сообщении

По данным службы, двое крымчан были завербованы сотрудником сил специальных операций вооруженных сил Украины через мессенджер. По заданию украинских спецслужб жители полуострова передавали Киеву сведения об объектах Минобороны России в регионе и передвижениях военной техники, а также публиковали в сети проукраинские националистические материалы.

Кроме того, фигуранты организовывали в Крыму схроны с СВУ для подготовки терактов. Сотрудники ФСБ России задержали злоумышленников. В ходе обысков у преступников изъяли четыре СВУ общей массой взрывчатого вещества иностранного производства более 5 кг, а также телефон с перепиской с куратором.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Уточняется, что задержанные дали признательные показания.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали жительницу Мариуполя, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины.