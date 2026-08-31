Москва31 авгВести.Двое жителей Крыма задержаны за передачу Киеву сведений о Вооруженных силах России и организацию схронов с самодельными взрывными устройствами (СВУ) для подготовки терактов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность граждан России 1968 и 1974 годов рождения, причастных к деятельности спецслужб Украинысказано в сообщении
По данным службы, двое крымчан были завербованы сотрудником сил специальных операций вооруженных сил Украины через мессенджер. По заданию украинских спецслужб жители полуострова передавали Киеву сведения об объектах Минобороны России в регионе и передвижениях военной техники, а также публиковали в сети проукраинские националистические материалы.
Кроме того, фигуранты организовывали в Крыму схроны с СВУ для подготовки терактов. Сотрудники ФСБ России задержали злоумышленников. В ходе обысков у преступников изъяли четыре СВУ общей массой взрывчатого вещества иностранного производства более 5 кг, а также телефон с перепиской с куратором.
Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Уточняется, что задержанные дали признательные показания.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали жительницу Мариуполя, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины.