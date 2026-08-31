Задержанные в Крыму снимали военную технику в Евпатории по заданию Киева ФСБ: задержанные россияне по указке Украины снимали военную технику в Евпатории

Москва31 авг Вести.Задержанные в Крыму россияне по указанию украинских спецслужб фотографировали военную технику и искали тайники со взрывчаткой в Евпатории. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе допроса одна из задержанных рассказала, что по заданию украинских спецслужб фотографировала военную технику и искала тайники со взрывчаткой. Женщина заявила, что делала снимки с провокационным рисунком и надписью на фоне Николаевского собора в Евпатории.

Второй задержанный также рассказал о поиске тайников со взрывчаткой.

Производил поиск тайников, взрывчатки. Производили съемку с блокнотом, в котором был рисунок с фразой "Крым – это Украина", "11 лет в оккупации" на фоне достопримечательностей Евпатории отметил злоумышленник

В понедельник ФСБ сообщала о задержании двух жителей Крыма 1968 и 1974 годов рождения, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами. По версии спецслужбы, они передавали сведения о военных объектах и передвижении российской техники, а также организовывали тайники со взрывными устройствами.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовные дела по статьям о государственной измене и незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ либо взрывных устройств. В ФСБ сообщили, что задержанные дали признательные показания.