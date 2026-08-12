ФСБ предотвратила теракт на Кубани против сотрудника военкомата В Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт против сотрудника военкомата

Москва12 авг Вести.Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае мужчину, который по заданию украинских спецслужб должен был подорвать автомобиль сотрудника военкомата. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Установлено, что мужчина в сентябре 2025 года по своей инициативе через мессенджер связался с представителями запрещенной в РФ украинской террористической организации. По заданию куратора он должен был за денежное вознаграждение подорвать автомобиль, принадлежащий сотруднику военного комиссариата Краснодарского края.

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками ФСБ России в г. Краснодаре. Фигурант задержан при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства, содержащего взрывчатое вещество западного производства говорится в сообщении

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном приобретении взрывного устройства. Суд заключил фигуранта под стражу.