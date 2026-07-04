Задержанный на Кубани украинский агент следил за госвизитами в Сочи

Агент СБУ, задержанный ФСБ на Кубани, следил за иностранными делегациями Задержанный на Кубани украинский агент следил за госвизитами в Сочи

Москва4 июл Вести.Украинский агент, задержанный ФСБ в Краснодарском крае, должен был следить за иностранными делегациями и представителями органов власти, прибывающими в Сочи, сообщает Центр общественных связей ведомства.

Одним из заданий СБУ было получение информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в г. Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО говорится в сообщении ФСБ России

Также, по данным силовиков, фигурант собирал и передавал сведения о расположении военных и инфраструктурных объектов на территории региона и фиксировал уровни радиосигнала, всю эту информацию противник мог использовать для атак.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, мужчина арестован.