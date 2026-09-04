В Челябинской области задержан мужчина по подозрению в государственной измене

Жителя Челябинской области задержали за передачу данных Украине В Челябинской области задержан мужчина по подозрению в государственной измене

Москва4 сен Вести.В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали местного жителя по подозрению в госизмене. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

По данным следствия, мужчину через соцсети завербовали сотрудники Службы безопасности Украины. По заданию куратора он собирал и передавал сведения о военной технике Министерства обороны России в реоигне.

Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали жителя региона, подозреваемого в государственной измене… По заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор и передачу противнику сведений в отношении военной техники Минобороны РФ говорится в публикации

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Подозреваемый арестован. Расследование продолжается.