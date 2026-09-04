Москва4 сенВести.В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали местного жителя по подозрению в госизмене. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.
По данным следствия, мужчину через соцсети завербовали сотрудники Службы безопасности Украины. По заданию куратора он собирал и передавал сведения о военной технике Министерства обороны России в реоигне.
Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали жителя региона, подозреваемого в государственной измене… По заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор и передачу противнику сведений в отношении военной техники Минобороны РФговорится в публикации
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Подозреваемый арестован. Расследование продолжается.