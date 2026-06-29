В Запорожье задержали мужчину, передававшего Украине сведения о ВС РФ В Запорожской области задержали украинского шпиона

Москва29 июн Вести.Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области местного жителя, занимавшегося сбором сведений о Вооруженных силах РФ в интересах украинских спецслужб, возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По данным следствия, житель города Пологи вел наблюдение за местами дислокации и передвижением личного состава и военной техники.

Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Подозреваемый задержан сказано в сообщении

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже. Суд по ходатайству следствия арестовал фигуранта.