Силовики задержали жителя Запорожской области после 70 переводов ВСУ Жителя Запорожской области заподозрили в государственной измене

Москва11 июн Вести.Уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на регионального управление ФСБ России.

Фигурантом расследования является житель Васильевского района Запорожской области. По данным силовиков, мужчина 1976 года рождения неоднократно переводил средства на счета, используемые в интересах ВСУ.

Всего он осуществил 70 переводов через приложение украинского банка.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена) говорится в публикации

В настоящее время злоумышленник задержан и заключен под стражу. По данным ФСБ, с начала текущего года в Запорожской области 14 человек стали фигурантами уголовных дел о финансировании ВСУ и других вооруженных формирований Украины.