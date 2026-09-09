Перед судом предстанет подросток из Свердловской области, готовивший диверсию Суд ждет 14-летнего подростка из Свердловской области, готовившего диверсию

Москва9 сен Вести.Перед судом предстанет 14-летний подросток из Свердловской области, обвиняемый в приготовлении к диверсии на ряде объектов транспортной инфраструктуры и связи. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

В мае 2026 года обвиняемый, общаясь в Telegram с неизвестным (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласился за деньги совершить диверсионные действия на ряде объектов транспортной инфраструктуры и связи.

Получив от указанного лица сведения об интересующих его объектах, которые в последующем планировалось уничтожить, подросток сфотографировал и направил куратору их изображения и координаты говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, фигурант пытался привлечь к преступлению других несовершеннолетних, предлагая им за деньги фотографировать указанные объектов. Однако они отказались и сообщили об этом в правоохранительные органы. Таким образом, противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Свердловской области

Расследование уголовного дела в отношении подростка по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору) завершено. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.