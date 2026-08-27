Москва27 авгВести.В отношении 23-летнего жителя Дагестана возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По версии следствия, подозреваемый, используя мобильный телефон, разместил в открытом доступе на своей странице в социальной сети аудиозапись, содержащую публичные призывы к осуществлению террористической деятельностиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, продолжается работа по закреплению доказательств.