В отношении жителя Дагестана возбуждено дело о публичных призывах к терроризму

Житель Дагестана подозревается в публичных призывах к терроризму в интернете В отношении жителя Дагестана возбуждено дело о публичных призывах к терроризму

Москва27 авг Вести.В отношении 23-летнего жителя Дагестана возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, подозреваемый, используя мобильный телефон, разместил в открытом доступе на своей странице в социальной сети аудиозапись, содержащую публичные призывы к осуществлению террористической деятельности говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, продолжается работа по закреплению доказательств.