Житель Крыма получил 16 лет за госизмену Крымчанин получил 16 лет колонии за передачу радиопереговоров

Москва23 сен Вести.Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Крыма, признав его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным суда, в сентябре 2023 года мужчина находился в Варшаве и вместе с сообщником начал сотрудничать с украинскими спецслужбами. В частности, подсудимый получил от сотрудника спецслужбы приемники для перехвата радиосигналов. Затем он с приятелем установил оборудование с программами удаленного доступа: с его помощью мужчины собирали и передавали украинской стороне записи радиопереговоров российских госорганов и организаций. Один из приемников передали сообщнику — тот развернул такую же систему. В итоге спецслужба получила много записей, которые могла использовать против безопасности России. За эту работу мужчина получил 2 000 долларов.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 3 месяца в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года, со штрафом 540 000 рублей. Также в доход государства суд конфисковал сумму вознаграждения 2 000 долларов США говорится в сообщении

Приговор пока не вступил в законную силу.