Москва1 сенВести.В Крыму суд вынес приговор жителю поселка Форос, признанному виновным в государственной измене. Об этом сообщила прокуратура республики на платформе MAX.
По данным следствия, мужчина, не поддерживающий проведение СВО, добровольно связался с сотрудником украинской погранслужбы. По его указанию крымчанин сделал фотоснимки одного из зданий, которое используется местными правоохранителями, и переправил полученную информацию зарубежному представителю.
Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцевговорится в публикации
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю.