В Крыму мужчину осудили на 18 лет за государственную измену

Житель Фороса получил 18 лет колонии за передачу данных Украине В Крыму мужчину осудили на 18 лет за государственную измену

Москва1 сен Вести.В Крыму суд вынес приговор жителю поселка Форос, признанному виновным в государственной измене. Об этом сообщила прокуратура республики на платформе MAX.

По данным следствия, мужчина, не поддерживающий проведение СВО, добровольно связался с сотрудником украинской погранслужбы. По его указанию крымчанин сделал фотоснимки одного из зданий, которое используется местными правоохранителями, и переправил полученную информацию зарубежному представителю.

Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев говорится в публикации

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю.