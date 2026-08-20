Москва20 авгВести.Задержанный в Крыму пенсионер рассказал, что получал сведения о пограничных объектах на Южном берегу полуострова от мужа сестры в Сумской области. Кадры допроса обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По словам пенсионера, до 2014 года он служил в Крыму вместе с сотрудником Государственной пограничной службы Украины, который впоследствии уехал из России.
Как утверждает задержанный, бывший сослуживец установил с ним контакт и поручил ему собирать сведения о пограничных объектах. Полученные данные пенсионер передавал украинской стороне.
В ходе допроса стало известно, что необходимые данные фигурант дела получал от мужа своей родной сестры, находящегося в Сумской области.
Муж моей родной сестры с райцентра в Сумской области прислал видео трех единиц военной техники. Ну, я посмотрел и отправилрассказал задержанный
В ФСБ заявили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене в форме шпионажа. Ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.