Задержанный в Крыму пенсионер получал данные о погранобъектах от мужа сестры

Задержанный в Крыму пенсионер рассказал, как получал данные о погранобъектах Задержанный в Крыму пенсионер получал данные о погранобъектах от мужа сестры

Москва20 авг Вести.Задержанный в Крыму пенсионер рассказал, что получал сведения о пограничных объектах на Южном берегу полуострова от мужа сестры в Сумской области. Кадры допроса обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По словам пенсионера, до 2014 года он служил в Крыму вместе с сотрудником Государственной пограничной службы Украины, который впоследствии уехал из России.

Как утверждает задержанный, бывший сослуживец установил с ним контакт и поручил ему собирать сведения о пограничных объектах. Полученные данные пенсионер передавал украинской стороне.

В ходе допроса стало известно, что необходимые данные фигурант дела получал от мужа своей родной сестры, находящегося в Сумской области.

Муж моей родной сестры с райцентра в Сумской области прислал видео трех единиц военной техники. Ну, я посмотрел и отправил рассказал задержанный

В ФСБ заявили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене в форме шпионажа. Ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.