09:47 17 августа 2026 09:54 17.08.2026Сергей КузнецовПроисшествияФСБ задержала севастопольца, передававшего СБУ данные об объектах МО РФ в КрымуФСБ задержала севастопольца, передававшего СБУ данные об объектах МО РФ в КрымуСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква17 авгВести.Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Читайте такжеЗадержанный ФСБ житель Крыма признался в сборе информации о ПВО10:34 13 авгФСБ задержала агента СБУ, передававшего данные о военных объектах в Крыму09:56 13 авгФСБ: в Крыму задержали агента СБУ, у него изъяли 22 дрона и 3D-принтеры12:14 4 авгФСБ задержала россиянина, передававшего Украине данные сотрудников ОПК10:21 22 июлФСБ задержала в Крыму двух россиян, собиравших данные для украинских спецслужб10:02 8 июлВ Запорожье задержали мужчину, передававшего Украине сведения о ВС РФ19:45 29 июнЖитель Севастополя передавал СБУ собирал данные о военных РФ, он задержан ФСБ07:59 4 июнФСБ: в Крыму задержали двух подозреваемых в передаче данных Украине09:56 14 маяПроисшествияКриминальные новостиФСБ17.08.2026