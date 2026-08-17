09:47 17 августа 2026 Сергей Кузнецов Происшествия

ФСБ задержала севастопольца, передававшего СБУ данные об объектах МО РФ в Крыму ФСБ задержала севастопольца, передававшего СБУ данные об объектах МО РФ в Крыму