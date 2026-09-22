Москва22 сенВести.В Севастополе задержан мужчина, подозреваемый в государственной измене. По данным ФСБ России, он собирал информацию об объектах Черноморского флота и передавал военной разведке Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, гражданина России, 1994 г.р., подозреваемого в совершении государственной измены и участии в деятельности террористической организации… По заданию куратора он осуществлял разведку расположения объектов Черноморского флота ВМФ России в г. Севастополе, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противникуговорится в сообщении ЦОС
Отмечается, что предполагаемый преступник поддерживал связь с представителем вражеской разведки через Telegram. При задержании силовики изъяли у него телефон с перепиской.
Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.