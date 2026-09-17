ФСБ задержала в Подмосковье подозреваемого в госизмене Жителя Севастополя задержали по делу о госизмене

Москва17 сен Вести.В Московском регионе задержан житель Севастополя, подозреваемый в госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчина 1979 года рождения, гражданин России, через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и по его заданию занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на Украину через третьи страны. Поставки предназначались для последующего использования в зоне специальной военной операции.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий фигурант задержан сотрудниками ФСБ России говорится в сообщении

Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила уголовное дело по статьям о государственной измене и контрабанде вооружения и военной техники группой лиц по предварительному сговору.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются. По законодательству РФ максимальное наказание за государственную измену - пожизненное лишение свободы.