В Тамбовской области задержали подозреваемого в госизмене

Житель Тамбовской области передавал разведке Украины сведения о военных объектах В Тамбовской области задержали подозреваемого в госизмене

Москва11 сен Вести.Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, передававшего украинский разведке сведения о военных и промышленных объектах региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, 20-летний молодой человек инициативно установил контакт через Telegram с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

Действуя по заданию куратора, он осуществил сбор и передачу противнику информации в отношении военных объектов, а также объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов Тамбовской и соседних областей сказано в сообщении

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. По ходатайству следствия суд заключил фигуранта под стражу.

Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.