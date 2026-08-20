В Омске задержан мужчина, передавший украинским спецслужбам данные об НПЗ

Житель Омска задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины В Омске задержан мужчина, передавший украинским спецслужбам данные об НПЗ

Москва20 авг Вести.Уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено в отношении жителя Омска, работавшего на иностранные спецслужбы.

Как сообщает ГТРК "Иртыш", ссылающийся на УФСБ России по Омской области, будущий фигурант расследования установил контакт с украинскими спецслужбами и передал им сведения о нефтеперерабатывающем заводе.

Он передавал информацию об объектах ОНПЗ в целях организации теракта с применением беспилотников говорится в публикации

Отмечается, что ранее задержанный стал фигурантом уголовного дела, это произошло в сентябре минувшего года. Тогда мужчину заподозрили осуществлении в публичных призывах в интернете к осуществлению террористической деятельности на объектах критически важной инфраструктуры Омска.