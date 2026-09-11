Москва11 сен Вести.Житель Тамбовской области, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене, признался в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины – мужчина передавал координаты объектов энергетической инфраструктуры. Об этом он рассказал на видео, опубликованном ЦОС ФСБ.

По словам 20-летнего россиянина, он решил оказывать помощь Украине, предоставляя разведданные о критически важных объектах в Тамбовской области.

За время общения я отправил точные энергетические координаты и фотографии в интересах украинской стороны, проверил координаты местонахождения Тамбовской электроподстанции сказал фигурант

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным ФСБ, он инициативно связался с представителем ГУР МО Украины через Telegram. По заданию куратора он собирал и передавал о военных объектах, а также объектах промышленного и топливно-энергетического комплексов Тамбовской и соседних регионов.