Появились кадры задержания россиянина, подозреваемого в работе на ГУР Украины ФСБ показала кадры задержания и допроса россиянина, работавшего на ГУР Украины

Москва18 авг Вести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ обнародовал кадры задержания и допроса россиянина, которого подозревают в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

На допросе он заявил, что начал работать на ГУР после того, как из-за семейных обстоятельств не смог вернуться на Украину. Для этого, как утверждает задержанный, он установил контакт с сотрудниками ГУР в Telegram.

В интересах [ГУР] добывал и передавал разноплановую разведывательную информацию в отношении объектов оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов и Министерства обороны РФ заявил он на допросе

Мужчина также сообщил, что его сотрудничество с украинской спецслужбой прекратилось после задержания.

О задержании агента Киева в Рязанской области стало известно 18 августа. Мужчина 1982 года рождения, собиравший информацию об объектах Минобороны РФ, ОПК и ТЭК, до 2022 года имел гражданство Украины. Связь с украинской разведкой он установил "инициативно".