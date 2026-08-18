В Рязанской области задержан россиянин, работавший на ГУР Украины

Агент Киева собирал информацию об объектах Минобороны в Рязанской области В Рязанской области задержан россиянин, работавший на ГУР Украины

Москва18 авг Вести.В Рязанской области задержан агент Киева, собиравший информацию об объектах Минобороны РФ, ОПК и ТЭК, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Федеральной службой безопасности на территории Рязанской области задержан агент ГУР (Главного управления разведки) МО Украины, гражданин России, до 2022 года имевший украинское гражданство говорится в сообщении ЦОС ФСБ

У мужчины 1982 года рождения до 2022 года было украинское гражданство. Связь с украинской разведкой он установил "инициативно", отмечается в сообщении.

Мужчина собирал и передавал противнику сведения об объектах Минобороны, оборонно-промышленного и энергетического комплексов.

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Накануне Федеральная служба безопасности задержала в Крыму 54-летнего жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ. По заданию куратора он собирал и передавал сведения об объектах Минобороны России в регионе.