Двоих жителей Рязанской и Вологодской областей подозревают в работе на Украину ФСБ задержала двоих украинских агентов в Рязанской и Вологодской областях

Москва1 авг Вести.Силовики задержали двоих жителей Рязанской и Вологодской областей, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. Об сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Федеральной службой безопасности в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб говорится в сообщении ведомства

Один из задержанных – мужчина 1978 года рождения, проживающий в Рязанской области. По данным силовиков, он планировал вступить в ряды ВСУ, чтобы участвовать в боевых действиях против ВС РФ, для этого он связался через зарубежные мессенджеры с представителями вражеской разведки.

Второй фигурант – молодой человек 2001 года рождения. Его завербовали через Telegram, после он сам начал искать людей для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры Вологодской области.

Возбуждены уголовные дела о государственной измене и сотрудничестве с иностранным государством. Оба арестованы. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.