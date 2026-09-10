Задержанный в Москве агент разведки Украины хотел воевать за ВСУ ФСБ: задержанный в Москве агент Киева хотел перейти на сторону ВСУ

Москва10 сен Вести.Задержанный в Москве россиянин — агент украинской разведки сообщил своему куратору, что хотел бы перейти на сторону Вооруженных сил Украины, если окажется в зоне специальной военной операции. Об этом следует из видеоролика, опубликованного Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Ведомство показало кадры задержания мужчины, а также его показания. Кроме того, ФСБ опубликовала скриншоты переписки задержанного с куратором. В ней он признается, что если по какой-то причине окажется в зоне боевых действий, то "хотел бы перейти на сторону ВСУ".

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Москве сотрудника охраны посольства Великобритании в России, собиравшего сведения для Службы безопасности Украины (СБУ).

Россиянин, действуя согласно заданиям украинского блогера Карпенко Д. Н., собирал личные данные сотрудников британской дипмиссии, в том числе адреса проживания и информацию о перемещениях. Также задержанный изучал систему безопасности посольства и проводимые в нем мероприятия.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене. В настоящее время ведется предварительное расследование.