Киевский режим планировал покушение на британского посла в Москве ФСБ: Украина готовила теракт в посольстве Великобритании в Москве

Москва10 сен Вести.Украина собиралась устроить теракт против посла Великобритании в Москве, сообщает ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что киевский режим планировал обвинить в нападении на дипломата Россию и таким образом втянуть Великобританию в прямой вооруженный конфликт с РФ.

ФСБ России обращает внимание Великобритании и других спонсоров режима Зеленского на то, что ради самосохранения киевские власти готовы совершать диверсии и акты терроризма даже против своих стратегических союзников говорится в заявлении Федеральной службы безопасности

Кроме того, в ведомстве сообщили, что задержали агента СБУ, который по заданию украинских кураторов собирал информацию о сотрудниках британского посольства. Эти данные позднее планировали использовать для организации теракта в посольстве.