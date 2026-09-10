ФСБ показала задержание россиянина из охраны посольства Британии ФСБ показала задержание сотрудника посольства Великобритании в Москве

Москва10 сен Вести.Федеральная служба безопасности России показала процесс задержания гражданина РФ, работавшего в организации, которая занимается охраной посольства Великобритании в Москве.

По данным ведомства, мужчина являлся агентом СБУ и собирал сведения о британских дипломатах.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ днем задерживают мужчину на улице, надевают на него наручники и доставляют в служебный автомобиль.

Задержанный по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного под псевдонимом Апостол Дмитрий, собирал информацию о сотрудниках британского посольства, включая адреса их проживания. Кроме того, он изучал систему безопасности диппредставительства и проводимые там мероприятия.

ФСБ утверждает, что собранные сведения планировалось использовать для подготовки диверсионно-террористических актов против посла Великобритании Найджела Кейси и других дипломатов.

По данным ведомства, целью таких действий могло стать обвинение России в их совершении, а также попытка добиться усиления военной помощи Украине со стороны Лондона и дополнительного санкционного давления на Москву.