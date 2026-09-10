ФСБ призвала россиян не связываться с проукраинскими блогерами ФСБ: россиянам стоит воздержаться от контактов с проукраинскими блогерами

Москва10 сен Вести.Гражданам РФ стоит воздерживаться от контактов с проукраинскими блогерами, которые могут вербовать россиян для участия в акциях, направленных против безопасности РФ. Об этом заявил Центр общественных связей ФСБ России.

В ходе контрразведывательной деятельности ФСБ был задержан российский гражданин, которого Служба безопасности Украины завербовала для организации теракта против британских дипломатов.

Куратором выступал украинский блогер Дмитрий Николаевич Карпенко под псевдонимом "Апостол Дмитрий".

Призываем граждан Российской Федерации отказаться от каких-либо контактов с "Апостолом Дмитрием" и другими проукраинскими блогерами, поскольку они втягивают соотечественников в совершение государственной измены и других особо тяжких преступлений, влекущих уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы говорится в заявлении

Гражданам, которые уже вступили в связь с указанными лицами, рекомендуется обратиться в ФСБ России.

Согласно примечанию к статье 275 УК РФ, лицо, совершившее государственную измену, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления подытожили в ФСБ России

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Крыму трех местных жителей, которые были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины через популярный сайт знакомств.