В Крыму задержали завербованных Киевом через сайт знакомств троих россиян ФСБ задержала в Крыму троих россиян, завербованных Киевом через сайт знакомств

Москва9 сен Вести.Сотрудники ФСБ задержали в Крыму троих местных жителей, которые были завербованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины через популярный сайт знакомств, они передавали координаты военных объектов и нефтебаз. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения на одном из популярных сайтов знакомств вступили в переписку с сотрудницей ГУР МО Украины Мариной Кучерак. Она представлялась вымышленными именами и выдавала себя за крымчанку, вынужденную уехать на Украину.

В процессе общения мужчины узнали, что их новая знакомая собирает информацию военного характера для украинских спецслужб. За время переписки крымчане передали Кучерак фотографии, видеоматериалы и координаты расположения военных объектов, в том числе ПВО, нефтебазы, пунктов хранения и погрузки горюче-смазочных материалов ВС РФ, а также мест стоянок и маршрутов передвижения различной военной техники говорится в сообщении

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене. Суд отправил фигурантов под стражу.

В ходе следствия получена информация о том, что сайт знакомств используется ГУР МО Украины для вербовки и привлечения мужчин к сбору и передаче интересующей украинскую сторону информации, добавили в ФСБ.