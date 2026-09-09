Москва9 сен Вести.Один из троих задержанных ФСБ жителей Крыма, завербованных ГУР МО Украины через сайт знакомств, передавал сведения о запусках баллистических ракет. Об этом рассказал задержанный на видео, опубликованном ФСБ.

По словам мужчины, ему было интересно пообщаться "с той стороной".

Это уже была моя инициатива, меня никто не заставлял. Попалось что-то по дороге – проинформировал... На тот момент они очень охотились за ПВО. То, что я видел, то, что вылетали баллистические ракеты, я заблаговременно предупреждал, что летит ракета в том-то направлении сказал фигурант

По данным ФСБ, мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения на одном из популярных сайтов знакомств вступили в переписку с сотрудницей ГУР МО Украины Мариной Кучерак, которая представлялась вымышленными именами и выдавала себя за крымчанку. В ходе общения они скидывали ей информацию о военных объектах, в том числе ПВО, нефтебазах, пунктах хранения и погрузки горюче-смазочных материалов ВС РФ, а также местах стоянок и маршрутов передвижения военной техники.

Против них возбудили уголовные дела о государственной измене. Суд отправил фигурантов под стражу.

Им может грозить пожизненное лишение свободы.