ФСБ: Киев сыграл на доверии пенсионера, задержанного за госизмену в Крыму ФСБ: Киев использовал дружбу крымского пенсионера, задержанного за госизмену

Москва20 авг Вести.Киев воспользовался дружескими чувствами пенсионера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), задержанного в Крыму по подозрению в госизмене. Об этом заявили в ЦОС ФСБ.

ФСБ РФ в четверг сообщила, что в Крыму задержали жителя поселка Форос по подозрению в госизмене. Он передавал данные о пограничных объектах ФСБ украинской стороне для последующего совершения диверсий боевиками Киева.

По данным спецслужбы, задержанный в Крыму 59-летний житель Фороса, бывший пограничник Украины, собирал и передавал сведения о пограничных объектах на Южном берегу Крыма по указке работника южного регионального управления госпогранслужбы Украины. В ведомстве отметили, что что этот сотрудник - бывший сослуживец задержанного, который, не согласившись с итогами референдума в 2014 году, уехал служить на Украину и позднее убедил его сотрудничать, воспользовавшись давнюю дружбу.

Воспользовавшись дружескими чувствами, (сотрудник ГПСУ - прим. ред.) склонил к ... сотрудничеству с Украиной жителя поселка сказал оперативный сотрудник ФСБ на видео, предоставленном Центром общественных связей ведомства

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Крыму 59-летнего жителя поселка Форос, которого подозревают в государственной измене.