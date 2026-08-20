ФСБ задержала 59-летнего жителя Крыма по подозрению в госизмене в пользу Украины

В Крыму задержали россиянина за передачу Киеву данных о погранобъектах ФСБ ФСБ задержала 59-летнего жителя Крыма по подозрению в госизмене в пользу Украины

Москва20 авг Вести.Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала в Крыму 59-летнего жителя поселка Форос, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, мужчина самостоятельно установил контакт с представителем Государственной пограничной службы Украины и через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещен в РФ) передавал ему сведения о местах расположения объектов Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, 1967 г.р., подозреваемый в государственной измене говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что переданные данные могли использоваться украинской стороной для планирования диверсий и нанесения ударов по территории России.

В отношении задержанного следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным спецслужбы, задержанный сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Ранее ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом драгоценных металлов в Московской и Свердловской областях.