Британия в методичке для иммигрантов отметила недопустимость изнасилований детей

Британия выпустила для иммигрантов методичку с просьбой не насиловать детей Британия в методичке для иммигрантов отметила недопустимость изнасилований детей

Москва20 авг Вести.Министерство внутренних дел Великобритании выпустило новое руководство для иммигрантов, в котором разъясняются основные нормы поведения в стране.

Документ, опубликованный на официальном сайте ведомства, содержит информацию о возможностях получения господдержки, нормах поведения в общественных местах, гендерном равенстве, недопустимости сексуальных домогательств и изнасилований.

В методичке подчеркивается, что изнасилование является тяжким преступлением, за которое предусмотрено тюремное заключение, потеря жилья и поддержки, а также негативные последствия для заявления на убежище.

Отмечается, что возраст сексуального согласия в Великобритании составляет 16 лет, и любые отношения с лицами младше этого возраста считаются уголовно наказуемыми.

В документе перечисляются недопустимые действия, такие как сексуальные замечания или непристойные жесты, преграждение пути другим людям, а также расовые, половые или религиозные оскорбления.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал решение британских властей таким образом восполнить "пробелы в знаниях" мигрантов.

Отличная инициатива. Теперь Британии остается только надеяться, что мигранты запомнят эти удивительные традиции написал Дмитриев на странице в соцсети X

В конце июля стало известно, что за первую неделю нахождения Эндрю Бернема на посту премьер-министра Великобритании порядка тысячи нелегальных мигрантов прибыли на территорию Соединенного Королевства.