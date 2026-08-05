Премьер-министр Британии заявил о "самом масштабном" строительстве тюрем

Премьер Британии: запускаем масштабную программу строительства тюрем в стране Премьер-министр Британии заявил о "самом масштабном" строительстве тюрем

Москва5 авг Вести.В Британии запустят самую масштабную со времен Викторианской эпохи программу строительства тюрем, заявил премьер-министр страны Эндрю Бернем в соцсети X.

Кроме того, министру юстиции Британии поручено найти способы увеличения вместимости существующих тюрем.

Мы начинаем самую масштабную программу строительства тюрем со времен Викторианской эпохи. К 2031 году намерены создать 14 тыс. новых [тюремных] мест отметил Бернем

Премьер-министр поручил пересмотреть пожизненные приговоры, вынесенные с 2005 года по 2012 год, с целью увеличения вместимости тюрем​​​.

Власти рассмотрят возможность более широкого применения досрочного освобождения женщин-заключенных, а также возможность ускоренного возвращения иностранцев, осужденных в Британии, в страны их происхождения.

Министерство юстиции Британии уведомило 7 тыс. жертв преступлений о том, что осужденные по их делам могут досрочно выйти на свободу из-за переполненности тюрем.