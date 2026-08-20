Рисунок "Смешариков" на детской площадке стал поводом для обращения в полицию

Тульские чиновники заявили в полицию за рисунок "Смешариков" на детской площадке Рисунок "Смешариков" на детской площадке стал поводом для обращения в полицию

Москва20 авг Вести.Администрация города Болохово Тульской области обратилась в полицию с заявлением о порче муниципального имущества. Поводом стал рисунок персонажей мультфильма "Смешарики" на детской площадке.

Действие ребенка было квалифицировано чиновниками по уголовной статье о вандализме.

Напоминаем, что за подобные действия предусмотрена ответственность по ст. 214 УК РФ (Вандализм) и ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества) говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях городской администрации

Чиновники напомнили, что размещение любых рисунков на резиновом покрытии детских площадок является порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности.

Санкция статьи предусматривает наказание от крупных штрафов до обязательных работ.

Уточняется, что личность нарушителя установлена. Родителям несовершеннолетнего предлагается до момента официального завершения проверки привести покрытие в первоначальный вид.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей, многие из которых встали на защиту ребенка.