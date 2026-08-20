Москва20 авг Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обратилась к администрации Болохово в связи со скандалом из-за рисунков персонажей "Смешариков" на детской площадке. Государственные служащие опубликовали в соцсети не только фото рисунка, но и ребенка, а делать это без согласия законных представителей запрещено.

Администрации Болохово, в свою очередь, хочется напомнить, что публиковать фотографию ребенка, тем более обвиняемого в преступлении, поскольку подано заявление в полицию, запрещено. И за это тоже следует разного рода ответственность, раз уж администрация Болохово так повернута на разного рода ответственности. Надо и о себе подумать написала Симояньн в своем Telegram-канале

20 августа стало известно о том, что тульские чиновники обратились в полицию с заявлением о порче муниципального имущества. Поводом стал рисунок персонажей мультфильма "Смешарики" на детской площадке. Действие ребенка было квалифицировано чиновниками по уголовной статье о вандализме.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также прокомментировала ситуацию. Она удивилась тому, что случившееся могло стать поводом для преследования. Омбудсмен призвала взрослых не клеймить и не запугивать детей, а спокойно объяснять им правила и учить бережно относиться к общественному пространству.