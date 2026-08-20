Лантратова заявила об успешном разрешении истории с рисунком со смешариками

Омбудсмен: Миляев призвал прекратить попытки преследования девочки из-за рисунка Лантратова заявила об успешном разрешении истории с рисунком со смешариками

Москва20 авг Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что история вокруг девочки, которая нарисовала персонажей анимационного сериала "Смешарики" на детской площадке в Тульской области, получила "успешное разрешение".

20 августа стало известно, что администрация города Болохово Киреевского района Тульской области подала заявление в полицию об акте вандализма. Причиной этого стал детский рисунок на резиновом покрытии площадки - 14-летняя девочка нарисовала смешариков.

Сегодня можно поставить точку в этой истории. Я нахожусь на связи с губернатором Тульской области Дмитрием Вячеславовичем Миляевым заявила Лантратова на своем канале в МАХ

По ее словам, глава региона занял однозначную позицию в поддержку ребенка и его семьи, лично связался с родителями, а также "призвал прекратить любые попытки преследования ребенка". В посте Лантратовой сказано, что Миляев заверил: "все излишние усердия местных властей направит в нужное русло".

Омбудсмен также сообщила, что губернатор предложил привлечь девочку и ее семью "к общественной деятельности, направленной на развитие региона, а также поддержать творческий потенциал детей".

Вместе с тем сама девочка рассказала журналистам ГТРК "Тула", что уже начала стирать свой рисунок. Как следует с ее слов, в администрации потребовали сделать это, чтобы смягчить наказание. Юная художница поделилась, что очень расстроена, так как вложила в иллюстрацию душу и рисовала три дня.