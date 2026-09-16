Девочка, нарисовавшая смешариков, заявила, что конфликт с чиновниками исчерпан Нарисовавшая смешариков девочка заявила, что конфликт с чиновниками исчерпан

Москва16 сен Вести.Девочка, нарисовавшая героев мультсериала "Смешарики" на покрытии детской площадки в Болхове Тверской области сказала, что конфликт с чиновниками исчерпан, сообщает ТАСС.

В конце августа глава администрации города извинилась перед ней за стремление привлечь к ответственности и предложила школьнице принять участие в мероприятии "Рисуем мультяшек мелом на асфальте".

Сейчас конфликт исчерпан. Мы не ищем виновных или правых. Администрация извинилась передо мной сказала школьница

Власти города изначально расценили рисунки на резиновом покрытии площадки как порчу имущества и подала заявление в полицию. Речь могла идти об уголовной ответственности по статье о вандализме и умышленном повреждении имущества. Родителям юной художницы предложили добровольно привести покрытие в первоначальный вид.

На защиту подростка встали уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, детский омбудсмен Ольга Львова-Белова, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, а также режиссер самого мультсериала и госкорпорация "Ростех".